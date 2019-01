MILAN NAPOLI ANCELOTTI / Vigilia di campionato molto importante per il Napoli, che affronta a San Siro sabato sera il Milan per provare a rimanere in scia alla Juventus capolista. Ritorno al passato emozionante per Carlo Ancelotti, che affronterà i rossoneri per due volte in tre giorni, considerando anche il match dei quarti di finale di Coppa Italia di martedì sera. Calciomercato.it seguirà per voi la conferenza stampa dell'allenatore azzurro.

ALLAN - "Non è stato convocato perché la sua settimana è stata travagliata. Si è allenato a parte e puntiamo ad averlo per la partita di Coppa Italia. Allan rimane fortunamente, è un giocatore importante per noi, lo è sempre stato e lo sarà ancora. Da parte nostra non c'è mai stata la volontà di cedere il giocatore. Comunque queste voci non influiranno di certo sul suo rendimento in futuro"

RITORNO A SAN SIRO - "Sarà una grande emozione, lì ho vissuto anni splendidi ed obiettivamente non vorrei mai giocare contro il Milan per una questione affettiva. Ma bisogna farlo e lo faremo al massimo. Con Rino sono legato anche da una profonda amicizia"

PARTENZA HIGUAIN - "Sicuramente ha trovato delle difficoltà di inserimento per tanti motivi. Al suo posto però c'è Piatek, che è giovane, ha entusiasmo ed è un giocatore di grande prospettiva"

MERCATO INVERNALE - "Se lo abolirei? No, alla fine torna sempre utile per correggere qualche difetto compiuto in estate"

COPPA ITALIA - "Non penseremo alla partita di martedì. In campionato siamo distanziati dal primo posto, ma restiamo comunque in lotta.

Al momento quindi non pensiamo al Milan-Napoli di martedì e domani scenderemo in campo con la migliore formazione possibile"

HAMSIK - "​È totalmente recuperato, si è allenato durante la settimana e può essere utilizzato dal primo minuto"

DE LAURENTIIS - "Il presidente parte sempre con l'intenzione di tenere i giocatori e non venderli. È molto fermo nelle sue idee"

INSIGNE - "L'ho visto molto bene, mi attendo che faccia ciò che sa fare. Ha avuto un calo da metà novembre, ma per quello che fa vedere in allenamento mi sembra totalmente ritrovato"

FABIAN RUIZ - "Ha interpretato bene il ruolo di centrocampista, con le sue caratteristiche. Non sarà mai Pirlo o Hamsik, ma sarà Fabian, ovvero un centrocampista moderno che può giocare in tutte le posizioni. Fortunatamente abbiamo diversi calciatori che sanno fare tante cose, come Zielinski, Verdi o Insigne. Questo aumenta il valore tecnico di una rosa"

KOULIBALY CAPITANO - "Non lo so. Ci potremmo pensare, ma non vogliamo enfatizzare troppo la cosa. Domani credo che il capitano sarà Hamsik se giocherà, altrimenti Insigne, e se non giocherà nessuno dei due sarà Callejon, poi Albiol. Per far fare il capitano a Koulibaly non so quanti ne devo mettere in panchina (ride, ndr)"

RAZZISMO - "Credo che in questo momento sia un problema all'attenzione di tutti. Mi auguro che non succedano più certe cose e qualora dovesse capitare, spero che poi ci siano le azioni necessarie"

MILIK-PIATEK - "Ha fatto vedere di avere caratteristiche importanti, in primis il senso del gol. Sono sicuro che farà bene al Milan, ma mi tengo stretto Milik con questa continuità"

RINNOVO - "Quando ho firmato, misi il veto del mantenimento della rosa e ora non ne voglio metterne altri a De Laurentiis. Non credo sia il momento di parlare del mio contratto, sono passati solo 6 mesi dal mio arrivo. Facciamo passare ancora un anno, un anno e mezzo anche e poi valuteremo. Io sto bene qui e il Napoli sta bene con me"

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui