CALCIOMERCATO JUVENTUS DE LIGT PSG AJAX / Lo smacco per de Jong ha lasciato il segno in casa Psg. I francesi, dopo la perdita del centrocampista, finito al Barcellona, hanno intenzione di rifarsi subito, proprio con un altro obiettivo in casa Ajax.

Si tratta di, il difensore su cui ha messo gli occhi anche la. Secondo il 'Telegraaf', i parigini hanno intenzione di attuare un forcing per accaparrarsi il promettente centrale olandese. I bianconeri sono avvisati, si annuncia un testa a testa senza esclusioine di colpi.