CALCIOMERCATO NAPOLI ALLAN PSG / Colpo di scena nella trattativa tra il Napoli e il Paris Saint-Germain per Allan. Il centrocampista brasiliano sembrava vicinissimo al trasferimento in Ligue 1, tentato da un contratto triplicato rispetto all'attuale ingaggio e alla possibilità di giocare con l'amico e compagno di Mazionale Neymar. Ma gli azzurri, secondo quanto riportato da Carlo Alvino, avrebbero chiuso ogni discorso con i parigini, in anticipo rispetto all'ultimatum previsto per la giornata di domani.

Il Psg non sarebbe riuscito ad arrivare alla cifra complessiva richiesta dal Napoli, superiore ai, nonostante una proposta economica articolata in più punti, tra cash, bonus e sponsorizzazioni varie. Come inoltre spiegato ieri da Calciomercato.it il Napoli era alla ricerca di un sostituto per Allan prima di acconsentire alla cessione. Non avere immediatamente il colpo in canna per un rimpiazzo all'altezza dell'exè probabilmente un altro fattore che può aver inciso in maniera decisiva.