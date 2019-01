CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER MILAN / Settimana frenetica quella che attende le società di Serie A. Giovedì prossimo si chiude la finestra invernale di calciomercato, con molteplici colpi ancora da definire sia in entrata che in uscita: la Juventus è chiamata a vagliare i nomi per il dopo Benatia, mentre il Milan vuole chiudere questa caldissima sessione di gennaio con l'acquisto di un esterno offensivo; il Napoli, invece, attende novità importanti sul fronte Allan, con De Laurentiis e Giuntoli già alla ricerca del giusto erede: clicca qui per gli ultimi aggiornamenti. Calciomercato.it fa il quadro sui colpi al fotofinish delle 'big' italiane: dall'idea Deulofeu per il Milan all'ipotesi Caceres per la Juve, passando per l'affare Barella del Napoli e le ultime sul mercato dell'Inter.

Calciomercato, da Deulofeu a Caceres: le ultime su Juve, Inter e Milan

Dopo Paquetà e Piatek, il Milan cerca un esterno offensivo. In cima alla lista c'è sempre Yannick Carrasco, desideroso di llasciare la Cina per trasferirsi in Europa: l'attaccante belga, che piace anche all'Arsenal, è chiamato a ridursi l'ingaggio fino a circa 5 milioni di euro a stagione, mentre al Dalian Yifang potrebbe andare una cifra complessiva vicina ai 25 milioni di euro per il prestito con diritto di riscatto. Tuttavia, non mancano le alternative. Il nome caldo è Steven Bergwijn, classe 1997 del Psv valutato circa 30 milioni di euro, ma piacciono anche Djenepo dello Standard Liegi e Groeneveld del Club Bruges. Nelle ultime ore, però, è avanzata l'idea del suggestivo ritorno di Deulofeu, ala del Watford che i rossoneri vorrebbero prelevare in prestito con diritto di riscatto.

Calciomercato, da Barella a Barrios: le ultime su Napoli, Roma e Lazio

La Juventus, invece, è alle prese con la cessione di Benatia, che potrebbe accasarsi a Doha: tra i possibili successori spicca il nome di Caceres, ma restano in pole anche altri difensori. Tanti profili sondati dalla dirigenza, tutti con un unico comune denominatore: esperienza in ambito internazionale.

Con Rog verso il Siviglia, il Napoli ha stoppato la cessione di Allan per bocca di Ancelotti in conferenza. Gli azzurri erano pronti al rilancio per Barella del Cagliari, mostrandosi disposti ad investire 40 milioni più Cioffi, talento classe 2002 dell'Under 17 di casa che piace tantissimo ai sardi: il centrocampista, tuttavia, sembra intenzionato a preferire l'opzione Inter. Con l'eventuale cessione del brasiliano, inoltre, è da valutare l'assalto decisivo a Fornals del Villarreal, che ha una clausola rescissoria di 27 milioni di euro che possono diventare 33 milioni al raggiungimento di determinati obiettivi. La Roma valuta invece l'acquisto di un centrocampista. Concreta è la trattativa per Barrios del Boca Juniors, che ha clausola rescissoria da 24 milioni di dollari: i giallorossi pensano al prestito fino a giugno con riscatto attivabile a condizioni abbastanza semplici; la presenza di Nicolas Burdisso come Ds degli argentini potrebbe facilitare l'accordo. Sul mercato italiano, invece, si pensa a Sandro Tonali del Brescia che Cellino, forte dei tanti interessi in ambito internazionale, vuole cedere solo per cifre irrinunciabili. Concludendo, la Lazio potrebbe meditare l'acquisto di un terzino sinistro dopo la cessione di Lukaku al Newcastle: il profilo in pole è l'ex granata Barreca, attualmente al Monaco.

