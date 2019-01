Calciomercato Juventus, retroscena Higuain: voleva tornare in bianconero

CALCIOMERCATO JUVENTUS HIGUAIN MILAN CHELSEA SARRI - Ieri ha vissuto la sua prima serata a 'Stamford Bridge, seppur da spettarore, dove ha seguito il Chelsea di Maurizio Sarri nella seminfiale di ritorno della Coppa di Lega contro il Tottenham (i 'Blues' hanno conquistato la finale). Stiamo parlando di Gonzalo Higuain che, dopo i sei mesi passati al Milan, ha spinto per ricongiungersi con il suo mentore ai tempi del Napoli, Sarri appunto, e lasciare il club rossonero e la Serie A.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Col benestare della, proprietaria del cartellino, che ha ceduto il 31enne bomber in prestito fino a giugno con obbligo di rinnovo del prestito per un'ulteriore stagione al determinarsi di determinate condizioni.per il mercato in tempo reale. Una soluzione che ha soddisfatto tutte le parti in causa e risolto una situazione che si era fatta complicata. Ma, nelle ultime ore, è spuntato un retroscena molto interessante: secondo quanto riportato da 'Goal', nelle scorse settimane il 'Pipita', tramite il suo entourage, avrebbe sondato la disponibilità dei bianconeri per un eventuale ritorno a Torino, sulla scia di Leonardo. Possibilità prontamente respinta dal club presieduto da Andrea: con l'arrivo di, le porte per l'argentino si sono definitivamente chiuse.