CALCIOMERCATO JUVENTUS PARATICI MANCHESTER UNITED BERTA - Non solo calciatori. È in pieno fermento anche il mercato dei dirigenti e il Manchester United sembra essere molto attivo su questo fronte. Stando al 'Mirror', il club inglese, alle prese con una rifondazione tecnica e dirigenziale in vista della prossima stagione, avrebbe messo nel mirino l'uomo mercato dell'Atletico Madrid, l'ex Parma Andrea Berta.

Ma la società dellacontinua ad avere nel mirino anche il direttore dell'area tecnica della, Fabio: dopo l'adido di Beppe, difficilmente però il referente principale del presidentesulla parte tecnica lascerà il club bianconero in estate. Altro nome sul taccuino dello United è quello di Paul, exattualmente al