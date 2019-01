CALCIOMERCATO MILAN TCHOUAMENI BORDEAUX / Dopo Paquetà, Piatek e non solo. Il mercato del Milan in questa sessione di gennaio non è ancora finito.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Rossoneri che vanno a caccia di altri rinforzi e che, stando a quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', sono vicinissimi a un altro colpo a centrocampo. Potrebbe concretizzarsi a breve l'arrivo di, talentuoso 19enne del. L'operazione dovrebbe avvenire a titolo definitivo, per circa