CALCIOMERCATO JUVENTUS RABIOT BARCELLONA DE JONG PSG - La telenovela Rabiot si arricchisce di una nuova puntata. Nei giorni scorsi, il Barcellona ha ufficializzato l'ingaggio di Frenkie de Jong, centrocampista che lascerà l'Ajax nella prossima estate per trasferirsi nella Liga (un affare da 75 milioni di euro più 11 milioni di bonus). Adesso, diventa meno impellente arrivare ad Adrien Rabiot, ai margini del Paris Saint-Germain di Tuchel dopo la decisione di non prolungare il contratto in scadenza alla fine della stagione in corso.

Secondo 'Sport', la proposta fatta all'entourage del calciatore francese resta valida (10 milioni alla firma e un accordo pluriennale a cifre molto simili), ma il giocatore starebbe prendendo tempo.per tutto ilin tempo reale. I dirigenti del club catalano, con in testa Eric, hanno trasmesso al 23enne centrocampista la voglia di averlo in rosa e di farne una pedina importante dello scacchiere di Ernesto. Ma, nel frattempo, il manager del, Mauricio, avrebbe avuto un colloquio diretto col Nazionale francese per spiegargli il progetto 'Spurs'. E anche la osserva con attenzione la situazione e potrebbe tornare in scena prepotentemente in caso di apertura da parte della madre-agente.