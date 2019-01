Calciomercato Napoli, Allan-Psg: la risposta del brasiliano

CALCIOMERCATO NAPOLI ALLAN PSG / Come spiegato nella giornata di ieri da Calciomercato.it, il Psg spinge sempre più per arrivare ad Allan. Il centrocampista del Napoli è l'oggetto del desiderio di Tuchel e l'offerta ricevuta tenta sia gli azzurri che il giocatore.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Manca ancora qualcosa però per la chiusura dell'affare. Il Psg intanto è vicinissimo ad assicurarsi Paredes , intanto, come riportato dal 'Corriere dello Sport', ha ricevuto le domande dei compagni di squadra, rispondendo che non va da nessuna parte. Per il momento. C'è curiosità, intanto, per capire se oggi Ancelotti lo convocherà per la sfida contro il