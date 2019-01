Calciomercato Juventus, addio Benatia: Ronaldo 'sceglie' il sostituto

CALCIOMERCATO JUVENTUS BENATIA BRUNO ALVES / Medhi Benatia sempre più lontano dalla Juventus. Assecondando le richieste del giocatore, voglioso di trovare più spazio altrove, i bianconeri avrebbero deciso di cederlo in questo mercato di gennaio: clicca qui per gli ultimi aggiornamenti. Il giorno decisivo per il suo trasferimento in Qatar, nell’Al-Duhail Sports Club di Doha, dovrebbe essere lunedì prossimo: per i bianconeri è previsto un corrispettivo di circa 8 milioni di euro, mentre il giocatore dovrebbe firmare un ingaggio da 5 milioni a stagione per i prossimi tre anni.

La Juventus ha quindi dato la caccia al sostituto.

Ieri, dopo l'incontro con Lippi, è balzato in pole il nome di Caceres, difensore in uscita dalla Lazio e già conosciuto nell'ambiente juventino. Tuttavia, non è da escludere la pista che porta a Bruno Alves del Parma: il primo sponsor per l'arrivo in bianconero del 37enne difensore sarebbe proprio il suo connazionale Cristiano Ronaldo. Infine, altri profili vagliati sono Ivanovic dello Zenit, Skrtel del Fenerbahçe, Mangala del Manchester City, Garay del Valencia, Sokratis dell'Arsenal, Cahill e Christensen del Chelsea.

