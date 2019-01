Calciomercato Inter, contatti avviati: rinforzo dal Milan!

CALCIOMERCATO INTER MILAN ZAPATA / Tanti movimenti nella difesa dell'Inter. Dopo aver bloccato per giugno Diego Godin, che ha già svolto le visite mediche, i nerazzurri sono pronti ad accogliere Cedric Soares, esterno del Southampton atteso oggi a Milano per le visite mediche.

Tuttavia, in vista della prossima estate, si profila un nuovo cambiamento nel reparto difensivo, con un rinforzo che potrebbe arrivare dai cugini del

In questi giorni, riporta la 'Gazzetta dello Sport', in gran segreto l'Inter avrebbe avviato i contatti con Cristian Zapata, difensore in scadenza coi rossoneri: complici i buoni rapporti con il procuratore del giocatore, Ivan Cordoba, Marotta starebbe provando a fargli cambiare sponda milanese; l'esperto centrale potrebbe essere convinto da un biennale con opzione per la terza stagione. Con Ranocchia e Miranda verso l'addio, quindi, il settore difenivo interista la prossima stagione vedrebbe Zapata insieme a Skriniar, De Vrij e Godin.



