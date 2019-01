Coppa di Lega, Chelsea-Tottenham 6-3 d.c.r: Sarri-Guardiola in finale!

COPPA DI LEGA CHELSEA TOTTENHAM / Il Chelsea è la seconda finalista della Coppa di Lega inglese. Nella semifinale di ritorno giocata stasera a 'Stamford Bridge' contro il Tottenham, gli uomini di Sarri si sono imposti per 6 a 3 dopo i calci di rigore. Meglio i 'Blues' nei tempi regolamentari, considerando il punteggio di 2 a 1 arrivato grazie alle reti di Kanté e Hazard; ad accorciare le distanze, invece, ci ha pensato Llorente con un gol al 50', mentre nel finale soltanto gli errori di Willian e Giroud non hanno evitato i calci di rigore.

Per effetto dell'uno a zero degli 'Spurs' all'andata, quindi, la gara si è prolungata ai calci di rigore, dove si sono rivelati decisivi gli errori di(palla alta) e(parata di). Il 24 febbraio prossimo, il mitico 'Wembley' sarà teatro della finalissima contro ildi. Parte bene, quindi , l'avventura inglese di, che dopo aver salutato i nuovi tifosi ha visto il match dalla tribuna.

Chelsea-Tottenham 6-3: 27' Kanté (C); 38' Hazard (C); 50' Llorente (T). Rigori: Eriksen (T); Willian (C); Lamela (T) Azpilicueta (C); Jorginho (C); David Luiz (C)

