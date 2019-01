Calciomercato Fiorentina, Milenkovic svela il suo sogno

CALCIOMERCATO FIORENTINA MILENKOVIC / Considerato tra i giovani più promettenti della nostra Serie A, Niola Milenkovic ha attirato ormai da tempo le attenzioni dei migliori club italiani e stranieri, pronti a strapparlo alla Fiorentina con cifre esose.

Il difensore, intanto, si gode l'ottima stagione coi viola e svela i suoi sogni per il futuro: "ha fatto due grandi gol, è un giocatore di qualità, ha un buon tiro, ma anche gli altri attaccanti nostri hanno tanta qualità: sono tutti compatibili e possono giocare anche insieme - le sue parole a 'Sky' - Miei sogni? Ne ho tanti ma non posso dirli ora. Di sicuro come sogno ho quello di andare in Europa con la Fiorentina. Ogni uomo deve sognare".