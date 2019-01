Calciomercato Inter, arriva l'annuncio sul futuro di Candreva

CALCIOMERCATO INTER CANDREVA / Ipotesi addio per Antonio Candreva. Arretrato nelle gerarchie di Spalletti, l'esterno offensivo dell'Inter sta meditando l'ipotesi di un trasferimento nel mercato di gennaio.

A confermarlo è stato Federico Pastorello, suo agente: "Le intenzioni di Candreva a inzio anno erano quelle di rimanere per tutta la stagione e di dare il suo contributo per cercare di ottenere il miglior risultato con la squadra - le sue parole a 'Sky' - Chiaro che nel calciomercato le dinamiche sono sempre molteplici, per il momento ha trovato poco spazio e chiaramente siamo obbligati a tenere le antenne dritte per valutare se esiste qualche opportunità da valutare insieme al ragazzo e all'Inter"