SERIE A, TUTTE LE TRATTATIVE UFFICIALI AL 24 GENNAIO

CALCIOMERCATO SERIE A UFFICIALI TRATTATIVE OPERAZIONI / MILANO - Calciomercato.it vi propone tutte le trattative e le operazioni ufficiali delle squadre di Serie A fino ad oggi. Dopo l’addio di Higuain al calcio italiano e l’arrivo di Piatek al Milan, il mercato italiano continua ad entusiasmare. In attesa di capire come finirà tra l’Inter e Paco Soares, il Genoa ha ufficializzato nella giornata di oggi il ritorno di Sturaro. L’ex Juventus ritorna a vestire rossoblù con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Giornata di addi invece in casa Milan e Udinese: a lasciare i rossoneri, con la formula del prestito secco, è Stefan Simic che si accasa al Frosinone; dice addio invece ai bianconeri Balic, che va al Fortuna Sittard, sempre con la formula del prestito secco. Viviani, che lascia la Spal in prestito fino a fine stagione.

SQUADRE ACQUISTI CESSIONI ATALANTA NESSUNO VALZANIA (Cen, Frosinone, P) - CABEZAS (Cen, Emelec, P) - RIGONI (Cen, Zenit, FP) - BETTELLA (Dif, Pescara, P) - CARRARO (Cen, Perugia, P) BOLOGNA SANSONE (Att, Villarreal, D) - SORIANO (Cen, Villarreal, P) CRISETIG (Cen, Benevento, P) CAGLIARI BIRSA (Cen, Chievo, D) – WALUKIEWICZ (Dif, Pogon Szczecin, D) - DEIOLA (Cen, Parma, FP) DESSENA (Cen, Brescia, D) CHIEVO NESSUNO BIRSA (Cen, Chievo, D) EMPOLI DRAGOWSKI (Por, Fiorentina, P) LOLLO (Cen, Padova, P) – TRAORE (Cen, Empoli, D) - JAKUPOVIC (Att, Sturm Graz, P) - TERRACCIANO (Por, Fiorentina, P) FIORENTINA MURIEL (Att, Siviglia, P) - TRAORE (Cen, Empoli, D) - TERRACCIANO (Por, Empoli, P) GILBERTO (Dif, Fluminense, P) - DRAGOWSKI (Por, Empoli, P) FROSINONE VALZANIA (Cen, Frosinone, P) -VIVIANI (Cen, SPAL, P) - SIMIC (Dif, Milan, P) SODDIMO (Cen, Cremonese, D) - HALLFREDSSON (Cen, svincolato) - ARDAIZ (Att, Chiasso, FP) GENOA JANDREI (Por, Chapecoense, D) - PEZZELLA (Dif, Udinese, P) -STURARO (Cen, Juventus, P) SPOLLI (Dif, Crotone, P) - OMEONGA (Cen, Hibernian, P) - PIATEK (Att, Milan, D) INTER NESSUNO GABIGOL (Att, Flamengo, P) JUVENTUS NESSUNO HIGUAIN (Att, Chelsea, P) - STURARO (Cen, Genoa, P) LAZIO NESSUNO LOMBARDI (Att, Venezia, P) - ROSSI (Att, Venezia, P) - MINALA (Cen, Salernitana, P) MILAN PAQUETÁ (Cen, Flamengo, D) - PIATEK (Att, Genoa, D) HIGUAIN (Att, Juventus, FP) - SIMIC (Dif, Frosinone, P) NAPOLI NESSUNO NESSUNO PARMA KUCKA (Cen, Trabzonspor, D) DA CRUZ (Att, Spezia, P) - DEIOLA (Cen, Cagliari, FP) - DI GAUDIO (Att, Verona, P) ROMA SADIQ (Att, Rangers, FP) SADIQ (Att, Perugia, P) SAMPDORIA THORSBY** (Cen, Heerenveen, S) - GABBIADINI (Att, Southampton, D) - MULE' (Dif, Trapani, D) ROLANDO (Dif, Carpi, P) – DODO’ (Dif, Cruzeiro, P) SASSUOLO SCAMACCA (Att, Zwolle, FP) TRIPALDELLI (Dif, Crotone, P) - BOATENG (Att, Barcellona, P) SPAL PA KONATE (Dif, Cincinnati, FP) - VIVIANO (Por, Sporting, P) EVERTON LUIZ (Cen, Real Salt Lake, P), THIAM (Por, Viterbese, P) - VITALE (Cen, Carpi, P) - DJOUROU (Dif, svincolato) - MONCINI (Att, Cittadella, ?) - VIVIANI (Cen, Frosinone, P) TORINO BELKHEIR (Att, Brescia, D) SORIANO (Cen, Villarreal, FP) UDINESE OKAKA (Att, Watford, P) – ZEEGELAAR (Dif, Watford, P) VIZEU (Att, Gremio, P) - SCUFFET (Por, Kasimpasa, P) - PEZZELLA (Dif, Genoa, P) - COULIBALY (Cen, Carpi, P) - BALIC (Cen, Fortuna Sittard, P)

