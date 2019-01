INTER DARMIAN SOARES / Si allontana sempre di più un possibile ritorno in Italia di Mattia Darmian. Come raccolto da Calciomercato.it si è da poco concluso l'incontro tra la dirigenza dell'Inter (rappresentata da Marotta e Ausilio) e l'entourage del terzino del Manchester United nella sede di Corso Vittorio Emanuele, in cui si è registrata una sostanziale fumata nera viste le richieste del club inglese.

I 'Red Devils' lascerebbero partire l'ex Torino con una proposta di 4 milioni di euro per il prestito oneroso con obbligo a fine stagione, mentre il club nerazzurro non va oltre i 2 milioni fino a giugno senza vincolo di riscatto. Come lal'Inter si defila quindi per Darmian, con la società del presidentepronta ad accogliere però dalil laterale portoghese Cedric Soares, atteso domani a Milano per sottoporsi alle visite mediche prima della firma sul contratto