Calciomercato Juventus, UFFICIALE: via Sturaro, confermate anticipazioni CM.IT

CALCIOMERCATO JUVENTUS GENOA STURARO / Stefano Sturaro ritorna al Genoa. Il centrocampista è stato ceduto dalla Juventus a titolo temporaneo con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. A comunicarlo sono stati gli stessi bianconeri con una nota ufficiale: "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver risolto anticipatamente l’accordo con la società Sporting Clube de Portugal – Futebol SAD relativo al trasferimento temporaneo gratuito del calciatore Stefano Sturaro e di aver contestualmente perfezionato l’accordo con la società Genoa Cricket & Football Club S.p.A.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

per la cessione a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2019, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore per un corrispettivo di € 1,5 milioni pagabili interamente nell’esercizio 2018/2019. Il contratto prevede, inoltre, l’obbligo per il Genoa di acquisire il calciatore a titolo definitivo qualora la stessa società raggiunga determinati obiettivi sportivi nel corso dell’esercizio 2018/2019. Il corrispettivo della cessione a titolo definitivo è fissato a 8,5 milioni, pagabili nei successivi tre esercizi e potrà incrementarsi di ulteriori € 8 milioni al verificarsi di determinate condizioni contrattuali". Confermate, quindi, le anticipazioni di Calciomercato.it