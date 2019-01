CALCIOMERCATO NAPOLI ALLAN / Un nome nuovo per la mediana del Napoli: il patron De Laurentiis deve fare i conti con l'assalto del Paris Saint-Germain per Allan e in caso di fumata bianca sull'asse Napoli-Parigi ecco che in azzurro potrebbe finire un altro brasiliano.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

A riferirlo è il portale transalpino 'le10sport.com', secondo cui i partenopei sarebbero interessati a, 26 anni, centrocampista del Lille. Il Napoli per lui non avrebbe presentato ancora nessuna offerta, né fatto una mossa ufficiale, ma starebbe comunque monitorando da vicino il calciatore. Su Mendes c'è anche l'Everton: anche gli inglesi devono fare i conti con l'interssse delper un loro calciatore, Con l'arrivo imminente di Paredes , i parigini hanno intenzione di provare ad assicurare comunque un altro centrocampista a Tuchel.