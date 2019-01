COPPA D'ASIA CINA IRAN / Si ferma ai quarti di finale la corsa della Cina di Marcelo Lippi in coppa d'Asia: niente da fare contro l'Iran che ad Abu Dhabi si è imposto per 3-0 in una gara praticamente quasi mai in discussione.

Dopo 31' minuti l'Iran aveva già messo una seria ipoteca sulla qualificazione:al 18' eal 31' avevano trafitto il portiere avversario, mettendo in ginocchio la compagine cinese. Nel secondo tempo nessuna speranza per i sogni di rimonta di Lippi, anzi in pieno recupero arriva il 3-0 firmato da. Ora per l'c'è il, mentre per la Cina una nuova era con la fine dell'avventura dell'allenatore italiano alla guida della Nazionale orientale.