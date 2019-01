CALCIOMERCATO INTER JAMES RODRIGUEZ / "Per l'Inter non mi sentirei di escludere il colpo JamesRodriguez" parla così la giornalista portoghese Claudia Garcia ai microfoni di Passioneinter.com.

I nerazzurri sono così pronti a sfidare, che sono sulle tracce del calciatore ormai da tempo: "Se il Bayern Monaco non lo riscatta - prosegue Garcia - può partire dal Real Madrid pere l'ingaggio sarebbe sostenibile. Non vedo sinceramente l’Inter andare su calciatori da 70-80 milioni, penso che sfrutteranno le occasioni per big a parametro zero come Godin o comunque a condizioni favorevoli come Modric".

MODRIC - "Tra Modric e Kroos? Dico che si punterà più sul primo. Questo perché il croato non ha rinnovato con il Real Madrid e vuole davvero venire all’Inter: anche lo scorso anno voleva venire a Milano ma poi la trattativa non è andata a buon fine"

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui