CALCIOMERCATO JUVENTUS BENATIA SPINAZZOLA / Se in entrata a gennaio per la Juventus piste calde al momento non sembrano esserci, al di là della possibilità di anticipare l'arrivo di Ramsey, c'è grande fermento intorno ai bianconeri sul versante uscite. Benatia, Pjaca e Spinazzola sono i tre calciatori che potrebbero essere ceduti dalla società campione d'Itala ricavando anche un piccolo tesoretto quasi inatteso. Il fronte più importante a livello economico è quello del difensore marocchino: per il calciatore c'è l'interesse del Fulham di Ranieri ma ci sarebbe anche una proposta importante dal Qatar che però non trova conferme.

La volontà della Juventus è di trattenere Benatia fino al termine della stagione.

Fronte Spinazzola, invece, la situazione è in continuo divenire: oggi c'è stato un incontro tra Paratici e il ds del Parma Faggiano. I ducali, come il Bologna, insistono per il terzino ex Atalanta ma i bianconeri lo cederanno soltanto nel momento in cui avranno tra le mani un sostituto. Diverso il discorso per Pjaca: anche per lui giornata di summit con gli incontri di Paratici con l'agente Naletilic che poi ha incontrato Preziosi del Genoa e lo stesso Faggiano del Parma. Rossoblù ed emiliani sono interessati al croato per il quale la Fiorentina ha aperto al trasferimento.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui