CALCIOMERCATO INTER SIMEONE ATLETICO MADRID / La fumata bianca è davvero vicina: Diego Simeone è pronto a legarsi all'Atletico Madrid fino al 2022.

Il tecnico argentino ha attualmente un contratto in scadenza nel 2020 ma le parti sono sempre più vicine all'accordo.

La sorella e procuratrice del tecnico, Natalia Simeone - come riporta 'Marca' - ha incontrato Miguel Angel Gil Marin, amministratore delegato e azionista di maggioranza dei Colchoneros, trovando l'intesa per il prolungamento. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI. Non una buona notizia per l'Inter che dovrà aspettare ancora qualche anno per vedere Simeone sulla panchina nerazzurra.

