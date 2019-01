BOCA JUNIORS ESCLUSIVO FERNANDEZ / Dopo aver vissuto un'infanzia nella povertà più assoluta, Joel Fernandez è riuscito a riscattarsi grazie al calcio e al Boca Juniors che lo ha tolto dalla strada all'età di 9 anni.

Esterno destro della quarta divisione del club xeneize, il ragazzo ventenne sta disputando il Sudamericano Sub 20 con la maglia della Bolivia ed è finito sul taccuino dell', storico club boliviano. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it , è stata recapitata un'offerta ufficiale al Boca e i prossimi giorni potrebbero essere decisivi per l'esito della trattativa, in un senso o nell'altro.