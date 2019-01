JUVENTUS BONUCCI MILAN / "Del Milan ho un bellissimo ricordo": Leonardo Bonucci a 'Sky' racconta anche le sensazioni sull'esperienza in rossonero. La sua ex squadra è al centro del mercato con l'affare Higuain-Piatek e il difensore della Juventus non manca di dire la sua: "Higuain è un amico, siamo stati da poco a cena insieme. L'ho visto bene, gli auguro di ritornare a essere il grande giocatore e la grande persona che è. Faccio un grande in bocca al lupo a Piatek, al Milan, a Gattuso, ai compagni e ai tifosi perché al di là di tutto io ho un bellissimo ricordo, il Milan è stata una parentesi che mi ha maturato a livello umano, poi ho deciso di tornare a casa perché ne avevo bisogno".

Esperienze che si aggiunge a quello che lo hanno aiutato a crescere: "Sono maturato, sono molto più razionale e meno istintivo. Le esperienze ti fanno crescere e io ne ho vissute di forti sia dentro che fuori dal campo. Oggi credo di essere un uomo migliore, sicuramente diverso".

Ma è il campo a prendersi la scena con la sfida alla Lazio di Immobile: "E' un grande attaccante, l'ha dimostrato con i gol.

Lui è letale sulle seconde palle, quindi serviranno marcature preventive e attenzione nel non concedergli spazi. Andiamo a Roma con la voglia di continuare a vincere. Il campionato è ancora lungo e ci dobbiamo preparare al meglio per lae le partite che verranno".

Champions che significa Atletico Madrid: "Sarà una gara equilibrata, contro una grande squadra: l'Atletico ha esperienza internazionale e gioca ogni anno per arrivare in fondo. Ha un grande allenatore e tanti campioni, quindi servirà una grande Juventus. Abbiamo la potenzialità per arrivare in fondo a tutte le competizioni ed è l'obiettivo che ci siamo prefissati. Le favorite per la Champions? Barcellona, City, Juventus e Liverpool, perché sono squadre con un gioco e un'identità. L'Europa però regala sempre sorprese, quindi dobbiamo rimanere concentrati e fare del nostro meglio".

Infine su Ronaldo: "Mi ha sorpreso la sua costanza, non molla un centimetro. Abbiamo un bel rapporto e ci piace stuzzicarci a vicenda attraverso sfide di tiri in porta o a chi corre di più. Cristiano spinge tutti noi a dare il meglio, anche solo con il suo atteggiamento".

