Calciomercato Milan, Calhanoglu ha le idee chiare

CALCIOMERCATO MILAN HAKAN CALHANOGLU / Hakan Calhanoglu pensa solo al Milan. Il fantasista turco, al centro di diversi rumors di calciomercato, ha lanciato l'ennesimo segnale di attaccamento ai colori rossoneri.

Sul proprio profilo Twitter ha pubblicato una foto che lo immortala con la maglia del Milan e con il messaggio lascia intendere di avere solo il club italiano in testa. Per restare aggiornato con tutte le news di mercato CLICCA QUI . Una buona notizia per, che ha più volte manifestato la volontà di non privarsi del turco.