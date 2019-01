ROMA UFFICIALE CEO / La Roma ha nominato il suo nuovo CEO. A ricoprire il ruolo di Chief Executive Officer - come si legge sul sito ufficiale del club - sarà Guido Fienga, entrato a far parte del mondo giallorosso nel 2013 come Strategy and Media Director.

