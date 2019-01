CALCIOMERCATO PSG PAREDES / Leandro Paredes si appresta a diventare un nuovo calciatore del Paris Saint-Germain, come raccontato anche da Calciomercato.it: come riferisce 'L'Equipe' il club transalpino ha chiuso oggi l'accordo con lo Zenit per il trasferimento dell'ex Roma per una cifra intorno ai 45 milioni di euro.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Il centrocampista argentino volerà ora in Francia per sostenere le visite mediche e firmare un contratto di 4 anni e mezzo. L'arrivo di Paredes potrebbe anche rappresentare un segnale nella trattativa con il Napoli per Allan anche senon ha escluso un doppio rinforzo a metà campo visto anche l'infortunio di Verratti. Paredes era stato accostato anche a, ma a questo punto sembra che il Psg sia riuscito a piazzare l'affondo decisivo per regalare a Tuchel il 24enne.