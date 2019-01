BARCELLONA CLAUSOLA RESCISSORIA DE JONG / Frenkie de Jong è un nuovo giocatore del Barcellona.

Il club blaugrana si è assicurato le prestazioni del promettente centrocampista dell', che è destinato a restare a lungo in Spagna. Secondo quanto riportato da 'Sport', infatti, nel nuovo contratto del classe 1999 sarà presente una clausola rescissoria da 400 milioni di euro. Una cifra che blinda il gioiello olandese da futuri assalti del, società in corsa fino all'ultimo con il Barça per la firma del giocatore.