LAZIO JUVENTUS IMMOBILE / Dopo la trasferta di Napoli, la Lazio di Simone Inzaghi si prepara a ricevere la capolista Juventus nella seconda giornata di ritorno di Serie A. Intervistato a margine di un incontro con gli studenti dell'Istituto San Giovanni Evangelista di Roma, Ciro Immobile ha avvertito la sua squadra in vista della lotta Champions: "Ci sono altre squadre che stanno facendo bene e siamo in tanti in pochi punti.

È un campionato più difficile rispetto alla passata stagione e noi dobbiamo fare qualcosa in più". Sul match dell'Olimpico contro i bianconeri: "Servirà personalità. In uno stadio così importante contro una squadra così forte devi sempre dare qualcosa in più. Non puoi fare il compitino. Assenze? Ne abbiamo diverse , come le avranno loro, però è una partita veramente bella da giocare e bisogna prepararla bene, alla perfezione. Non dobbiamo pensare al fatto che con le big non facciamo tanti punti. L'importante sarà avere continuità e migliorare il rendimento del girone di andata".