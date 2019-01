CARDIFF SALA / Le ricerche sospese e con loro le ultime piccole speranze di ritrovare in vita Emiliano Sala e il pilota dell'aereo che lo stava trasportando da Nantes a Cardiff dove avrebbe dovuto iniziare una nuova avventura nella sua carriera di calciatore.

Laha annunciato la fine delle ricerche per l'attaccante e il pilota David Ibbotson al termine di un'altra giornata in cui i soccoritori hanno setacciato il mare e anche l'isola di Alderney senza trovare traccia dell'aereo e delle due persone a bordo. La stessa polizia nel comunicato nel quale si annuncia lo stop alle ricerche ha evidenziato come a questo punto le possibilità di ritrovare Sala e il pilota vivi siano "estremamente ridotte".