JUVENTUS PJACA GENOA / AGGIORNAMENTO ORE 17.10 - Proprio in questi minuti al Bulgari l'agente di Pjaca, Naletilic, sta incontrando Preziosi

ORE 16.15 - Continua a tenere banco il futuro di Marko Pjaca.

L'attaccante croato è un obiettivo sensibile per il, con lache spinge per il trasferimento in Liguria del talento classe '94 che sta trovando poco spazio allae deludendo finora le attese in riva all'Arno. Come raccolto da Calciomercato.it oggi c'è stato un aggiornamento a Milano nel quartier generale dei bianconeri, con il capo area sport Paratici che ha incontrato l'agente del giocatore. Sono attesi nuovi sviluppi sulla situazione di, con Juve e Genoa in pressing sull'exaffinché accetti la nuova destinazione dopo l'apertura della Fiorentina