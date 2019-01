CALCIOMERCATO NAPOLI PSG ALLAN / Continua il pressing sul Paris Saint-Germain su Allan con la trattativa che sembra arrivata ad un punto di svolta. Fa rumore quindi l'assenza del brasiliano sul campo dell'allenamento insieme ai compagni di squadra.

Per il centrocampista lavoro personalizzato per un problema alla schiena che potrebbe anche costringerlo a saltare la sfida di sabato con ilimpegnato contro il: ovviamente il forfait darebbe ancora maggiore consistenza alle voci che voglionomolto attratto dall'idea di andare a Parigi, con un ingaggio triplicato. Come raccontato da Calciomercato.it, Allan andrebbe a guadagnare 6 milioni di euro a stagione, ma oltre all'offerta giusta il Napoli deve anche trovare il sostituto e per questo ha rilanciato per Barella, conteso all'Inter