CALCIOMERCATO GENOA EHIZIBUE/ L’acquisto di Kingsley Ehizibue da parte del Genoa sta assumendo dei contorni clamorosi. Il club rossoblù, dopo aver chiuso la cessione di Piatek, aveva raggiunto un accordo con lo Zwolle sulla base di circa 3 milioni di euro, e oggi il calciatore ha svolto le visite mediche di rito.

Dall’Olanda, però, svelano un assurdo colpo di scena: il terzino classe ‘95 sta tornando nei Paesi Bassi.

Secondo il portale De Stentor, infatti, il calciatore, subito dopo aver superato con successo i test medici, ha improvvisamente cambiato idea e deciso di tornare allo Zwolle, che aveva spinto per il suo trasferimento visto il contratto in scadenza nel 2020 e l’intenzione di non rinnovarlo. Un mistero che si risolverà nelle prossime ore.

