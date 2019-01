KOULIBALY NAPOLI RAZZISMO /Dopo le polemiche a seguito di Inter-Napoli, Kalidou Koulibaly torna a parlare di razzismo e discriminazione. Lo fa attraverso i canali social del Napoli, intervistato dal capo della comunicazione partenopeo, Nicola Lombardo: "Ci sono state anche molte cose positive in queste settimane. La mia famiglia mi è stata vicina e ho ricevuto tanti messaggi di amici o di persone che non conoscevo personalmente. Tutto il sostegno che ho avuto non lo dimenticherò mai e sento di essere maturato molto, prima non avrei risposto in questo modo".

SIMBOLO ANTIRAZZISTA - "Non mi fa del tutto piacere essere un simbolo nella lotta contro le discriminazioni, dovrebbe essere chiaro ormai che siamo tutti uguali, me l’hanno insegnato da piccolo e sono questi i valori che trasmetto alla mia famiglia.

Per me è un tema importante, ne parlammo in una scuola aun anno fa: quella è la strada giusta. Questi valori vanno insegnati dalla scuola e applicati nella vita. Mio figlio già lo sa e non ne ha bisogno: a scuola parla italiano, a casa francese, ma è sempre difficile spiegare ad un bambino cos'è il razzismo".

DIFFERENZE FRANCIA ITALIA - “In Francia ci sono nato e non ho mai avuto problemi di quel genere, neppure sui campi di calcio. Sono cresciuto con amici turchi, arabi, senegalesi, francesi: eravamo tutti misti, ma non ci sono mai stati problemi. La Francia, da questo punto di vista, è un esempio: anche nella nazionale ci sono tanti giocatori di colore e quello non è mai stato un problema. Sono avanti rispetto a noi. In Italia, quando sono arrivato, ero concentrato sul campo. Dopo, quando ho capito l'italiano e cosa diceva la gente, iniziai a comprendere i primi cori contro i napoletani. Non capivo, mi è dispiaciuto molto, per me Napoli è una bellissima città. Dispiace succeda questo, ci sono anche giocatori azzurri che vanno in nazionale come Insigne: bisognerebbe pensarci due volte prima di fare quei cori".

