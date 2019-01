CALCIOMERCATO MILAN GAZIDIS PIATEK / Presente alla conferenza stampa di presentazione di Piatek al Milan anche il Ceo rossonero Ivan Gazidis, che ha rilasciato interessanti dichiarazioni sulla progettualità del club. "Piatek rientra nei nostri parametri, è un momento difficile per il Milan e per il calcio italiano che va reimpostato nell'ottica di approccio al mercato - ha spiegato - Come siamo riusciti in questa operazione? Cerchiamo di rispettare le regole del Fair Play Finanziario. Finché non avremo i termini della decisione della Uefa non sapremo a quali restrizioni saremo sottoposti. Per cui non possiamo stare lì in attesa di approvazione per ogni nostra mossa, deve esserci un percorso per i club come il nostro per tornare a livelli di alta competitività e su solide fondamenta economiche.

Il nostro obiettivo attuale è qualificarsi allama siamo orientati anche in un progetto di prospettiva. Insieme a Paoloe aaffrontiamo una sfida non facile, ma la loro competenza e professionalità mi rende fiducioso. E' complicato rimanere nei paletti del Fair Play Finanziario, ma è eccitante essere qui, è un privilegio. Abbiamo una proprietà importante, che vuole tornare a vincere. Quanto ci vorrà per tornare ad alti livelli in pianta stabile? Onestamente, non lo so. Siamo concentrati con la proprietà per riuscirci il prima possibile. Parallelamente al viaggio del Milan, anche la Serie A deve tornare a essere un punto di riferimento per il calcio. Le squadre italiane devono avere la possibilità di attrarre giocatori di livello e giocare in stadi all'altezza. Il nuovo San Siro? Stiamo ancora valutando le alternative, se rinnovare lo stadio o costruirne uno nuovo, non sappiamo ancora cosa sarà meglio fare, ma stiamo collaborando con l'in maniera molto proficua. Vogliamo che tutta Milano sia orgogliosa di noi".