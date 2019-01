MILAN-NAPOLI DIRETTA LIVE SERIE A CRONACA TEMPO REALE GATTUSO ANCELOTTI PIATEK - Dopo l'addio di Gonzalo Higuain e l'arrivo di Krzysztof Piatek dal Genoa, per il Milan è tempo di tornare in campo: per la ventunesima giornata del campionato di Serie A, è in programma la sfida al Napoli del grande ex Carlo Ancelotti.

I rossoneri di Gennaroarrivano all'appuntamento dopo la vittoria esterna sul campo del Genoa e il ritorno al quarto posto in classifica; gli azzurri sono reduci dalla vittoria tra le mura amiche contro la Lazio, consolidando la seconda posizione in graduatoria. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dallo stadio 'Giuseppe Meazza' di Milano.

FORMAZIONI UFFICIALI MILAN-NAPOLI

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Paqueta; Suso, Cutrone, Calhanoglu. All. Gattuso

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Malcuit, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Ruiz, Zielinski, Insigne; Mertens, Milik. All. Ancelotti

CLASSIFICA SERIE A:

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui