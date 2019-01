CALCIOMERCATO NAPOLI BARELLA / E' viva più che mai la trattativa tra il Napoli e il Paris Saint Germain per Allan, il sostituto individuato da tempo per il brasiliano è Nicolò Barella del Cagliari, per cui Aurelio De Laurentiis sarebbe pronto a garantire un contratto quinquennale a 3 milioni a stagione.

Calciomercato Inter, Marotta non molla Barella

Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla redazione di Calciomercato.it , tra ieri sera e stamattina c'è stato un altro rilancio degli azzurri, disposti ad investire 40 milioni più Cioffi, talento classe ‘2002 dell'Under 17 di casa che piace tantissimo al Cagliari.

Il Napoli deve fare i conti, però, con la concorrenza dell’Inter, pronta ad investire 40 milioni più bonus e a discutere di Salcedo in estate, quando avrà superato le ristrettezze del fair play finanziario. Il suo agente Beltrami, che gestisce anche gli interessi di Nainggolan, ha ottimi rapporti con la società azzurra. Il giocatore attende la seconda figlia (per questo vorrebbe restare a Cagliari fino a fine stagione) e resta molto attratto dall’idea di vestire la maglia dell’Inter a giugno.

