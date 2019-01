MILAN PIATEK / Piatek si presenta, è il giorno del nuovo attaccante del Milan. Il centravanti arriva dal Genoa per sostituire Higuain e provare a condurre la squadra di Gattuso al quarto posto e dunque alla Champions League. Calciomercato.it ha seguito per voi la conferenza stampa di presentazione del bomber polacco, che si presenta ai microfoni sereno e concentrato: "Sono un attaccante e il mio compito è segnare, per ora non è cambiato molto nella mia vita - ha spiegato - Le parole di Boniek? Lo saluto innanzitutto. Sono qui per lavorare duramente e dare il mio contributo, vedremo sul campo. La foto sul Milan? E' vera, non è frutto di fotoshop. Da piccolo ero un fan del Milan, era il mio sogno essere qui. Essere seduto insieme a queste leggende è un grande onore. Se ho paura? No, sono nato pronto.

Farò di tutto per far arrivare il Milan in Champions League. Non pensavo fosse possibile essere qui, è un sogno che si realizza. Per la mia carriera è un passo importante.? Spero di trovarmi bene con lui e di segnare insieme a lui molti gol. Non è un problema per me giocare con un altro attaccante. La sfida con ile con? E' un ottimo giocatore, in splendida forma. Speriamo di vincere questa importantissima partita".

Sui suoi primi sei mesi in Italia: "Non mi aspettavo di avere questo impatto in Serie A e tutte le voci di mercato che sarebbero seguite. Il Milan è stato una sorpresa, spero di essere all'altezza di questa sfida. Cambiare allenatore per me non è un problema, come non lo è stato cambiare tre tecnici al Genoa. Il confronto con Higuain? Io sono focalizzato su me stesso e sul campo. L'esultanza? Mi viene naturale e spontanea, non ci sono significati particolari".

