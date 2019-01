CALCIOMERCATO INTER CEDRIC SOARES / Manca esattamente una settimana alla fine del calciomercato e Ausilio e Marotta sono pronti ai primi botti. Sono ore caldissime per Cedric Soares, terzino portoghese classe 1991 del Southampton.

Calciomercato Inter, non solo Cedric: all-in per De Paul

La dirigenza nerazzurra vuole regalare aun innesto in difesa visto i problemi fisici che non danno tregua a SimeLa trattativa con il club inglese è in corso e anche in stato avanzato, con l’intesa che potrebbe essere raggiunta già nelle prossime ore: un affare che l'Inter ha portato avanti a fari spenti e che domani potrebbe già chiudersi. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul calciomercato.

L’Inter accelera anche per Rodrigo De Paul. Sarà il jolly offensivo dell’Udinese a prendere il posto di Ivan Perisic nella prossima stagione? In attesa di novità sul fronte dal fronte dell'esterno croato Marotta e Ausilio hanno deciso di affondare il colpo, convinti delle qualità tecniche del 24enne e della sua capacità di coprire più ruoli in fase offensiva. Il giocatore è seguito da mesi dagli osservatori: ciò che piace di più di ai dirigenti nerazzurri è proprio la sua duttilità tattica dimostrata in queste stagioni in Italia. Possibile che la parte cash si aggiri attorno ai 28-30 milioni ma l'affare potrebbe vedere coinvolti anche alcuni giovani nerazzurri.

