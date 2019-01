SAMPDORIA-UDINESE DIRETTA SERIE A LIVE CRONACA TEMPO REALE QUAGLIARELLA DE PAUL GIORNATA 21 - Dopo il match tra Sassuolo e Cagliari, scendono in campo per il secondo anticipo del sabato, valido per la ventunesima giornata del campionato di Serie A, la Sampdoria e l'Udinese. I blucerchiati di Marco Giampaolo e del bomber Fabio Quagliarella, sono reduci dallo spettacolare pareggio esterno contro la Fiorentina (3-3 il risultato finale); di contro, i bianconeri di Davide Nicola arrivano all'appuntamento dopo la sconfitta interna contro il Parma.

Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dallo stadio 'Luigi Ferraris' di Genova.

FORMAZIONI UFFICIALI SAMP-UDINESE

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Andersen, Colley, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Ramirez; Quagliarella, Defrel. All. Giampaolo

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Opoku, Troost-Ekong, Nuytinck; Stryger, Fofana, Behrami, Mandragora, D'Alessandro; de Paul; Okaka. All. Nicola

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 56; Napoli 47; Inter 40; Milan 34; Roma 33; Lazio 32; Atalanta 31; Sampdoria 30; Sassuolo 29**, Parma 28; Fiorentina e Torino 27; Cagliari 21**; Genoa 20; Udinese e Spal 18; Empoli 17; Bologna 14; Frosinone 10; Chievo* 8

*3 punti di penalizzazione

** una partita in più

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui