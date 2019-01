Calciomercato Genoa, ESCLUSIVO agenti Schafer: "L'Italia è il top"

CALCIOMERCATO GENOA SCHAFER - Come di consueto il Genoa è tra i club più attivi nella sessione invernale di mercato. Non solo Piatek e Sanabria, il club rossoblu è anche alla ricerca di rinforzi per il reparto mediano.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

A tal proposito è in dirittura d'arrivo la trattativa per l'acquisto di Andras, centrocampista di fascia sinistra classe 1999 dell'nel giro della Nazionale ungherese Under 19. I suoi agenti hanno fatto il punto in una intervista a Calciomercato.it : "C'erano tanti club interessati a lui in tutta Europa, ma in Italia lo hanno voluto più di tutti - hanno dichiarato Viktore Tiborai nostri microfoni - Schafer è molto felice di continuare la sua carriera in".