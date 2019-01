CALCIOMERCATO INTER PERISIC / Che fine ha fatto quel giocatore meraviglioso che ha incantato tutti al Mondiale con la Croazia? E' l'interrogativo che assilla la mente di Luciano Spalletti e di tutti i tifosi nerazzurri da inizio stagione: Ivan Perisic ha fin qui confezionato solo 3 gol ed è apparso un lontano parente di quel giocatore a tratti devastante con la maglia dell'Inter e della Croazia. Ausilio e Marotta sono intenzionati a privarsi di lui a fine stagione: in estate infatti il croato potrebbe lasciare definitivamente Milano. Come ricorda 'Il Giornale', il sogno dell'esterno offensivo di Luciano Spalletti rimane la Premier League ed è noto ormai da tempo il forte interesse del Manchester United che però, dopo i forti sondaggi della scorsa estate, non si è più fatto avanti.

Calciomercato Inter, i possibili eredi di Perisic

Attenzione al, che ambisce a riportare in Bundesliga il croato, dopo l'esperienza con la maglia del: più defilato invece l'del CholoE l'Inter? La dirigenza nerazzurra è intenzionata ad ascoltare offerte superiori ai 40 milioni di euro. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul calciomercato.

Anche se i discorsi, a meno di clamorose sorprese, sono rinviati tutti alla finestra estiva di calciomercato, l'Inter non vuole farsi cogliere impreparata ed è già attiva sul mercato per trovare un degno sostituto di Perisic. Come riportato da 'Tuttosport', arrivano forti conferme sull’interessamento della dirigenza nerazzurra per Steven Bergwijn, 25 presenze e 10 gol in stagione con il Psv Eindhoven: affrontato anche in Champions League, viene valutato almeno 30 milioni. Continua il pressing di Ausilio e Marotta per De Paul ma il preferito resta Federico Chiesa: arrivare al gioiello viola è molto difficile ma l’Inter è pronta a giocarsi il jolly Gagliardini, giocatore che piace tanto a Stefano Pioli.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui