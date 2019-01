CALCIOMERCATO ATALANTA CARRARO / Marco Carraro è rientrato all'Atalanta dal prestito al Foggia, ma difficilmente resterà nella rosa di Gasperini.

Per il centrocampista, probabile una nuova esperienza in prestito. Come riportato da Seriebnews