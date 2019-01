DIRETTA BOLOGNA FROSINONE - La 21esima giornata del campionato di Serie A mette di fronte il Bologna ed il Frosinone in un autentico scontro diretto in chiave salvezza. Da un lato i felsinei di Filippo Inzaghi terzultimi in classifica vanno a caccia del terzo successo interno per agganciare almeno momentaneamente l'Empoli che gioca domani in posticipo.

Dall'altro i ciociari dipenultimi hanno bisogno di una vittoria per non rischiare di allontanarsi troppo dalla quartultima posizione. Calciomercato.it vi offre il match del 'Dall'Ara' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Mattiello, Danilo, Helander, Dijks; Poli, Pulgar, Soriano; Orsolini, Palacio, Sansone. All. Inzaghi

FROSINONE (3-5-2): Sportiello; Salamon, Capuano, Krajnc; Ghiglione, Chibsah, Maiello, Cassata, Beghetto; Ciano, Pinamonti. All. Barone

