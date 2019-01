DIRETTA ATALANTA ROMA - L'Atalanta ospita la Roma in una sfida ad alta quota valida per la ventunesima giornata del campionato di Serie A, secondo turno del girone di ritorno.

Dopo il rocambolesco 3-3 dell'Olimpico', i nerazzurri divogliono centrare un successo di prestigio che porterebbe al sorpasso in classifica proprio sui giallorossi diche invece sperano di proseguire la striscia di tre vittorie di fila che li hanno riportati in zona Champions. Calciomercato.it vi offre il match dell'Atleti Azzurri d'Italia' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

ATALANTA (3-4-3): Berisha; Djimsiti, Toloi, Mancini; Hateboer, Pasalic, de Roon, Castagne; Ilicic, Gomez, Zapata. All. Gasperini

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Karsdorp, Manolas, Marcano, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Zaniolo, Lo. Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko.. All. Di Francesco

CLASSIFICA:

