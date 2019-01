DIRETTA CHIEVO FIORENTINA - La Fiorentina fa visita al Chievo nel lunch match valido per la 21esima giornata del campionato di Serie A, secondo turno del girone di ritorno.

I viola dihanno bisogno di un successo per restare in corsa per un posto nella prossima Europa League, mentre i veronesi divogliono centrare una vittoria per alimentare il sogno salvezza e vendicare il pesante 6-1 dell'andata. Calciomercato.it vi offre la sfida del 'Bentegodi' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

Chievo (4-3-1-2): Sorrentino; Depaoli, Tomovic, Rossettini, Jaroszynski; Leris, Rigoni, Hetemaj; Giaccherini; Stepinski, Pellissier. All. Di Carlo

Fiorentina (4-3-3): Lafont; Laurini, Pezzella, Vitor Hugo, Hancko; Benassi, Norgaard, Veretout; Chiesa, Simeone, Muriel. All. Pioli

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 56; Napoli 48; Inter 40; Milan 35; Roma e Sampdoria 33; Lazio 32; Atalanta 31; Sassuolo 29, Parma 28; Fiorentina e Torino 27; Cagliari 21; Genoa 20; Spal e Udinese 18; Empoli 17; Bologna 14; Frosinone 10; Chievo 8

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui