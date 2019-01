CALCIOMERCATO MILAN PIATEK CARRASCO PAQUETA / E' il Milan il club protagonista in questo calciomercato. I rossoneri si sono mossi con decisione per rinforzare la squadra fin da subito: il colpo Paqueta, prelevato dal Flamengo per circa 35 milioni di euro, è diventato subito un punto fermo della squadra di Rino Gattuso, che da oggi potrà contare su Piatek. L'attaccante polacco ha firmato ieri il suo contratto con il Milan e sarà il sostituto di Gonzalo Higuain, volato a Londra per riabbracciare Maurizio Sarri, al Chelsea. Circa 70 milioni di euro dunque in questa sessione ma il calciomercato Milan non dovrebbe essere ancora finito. Gattuso poco tempo fa aveva tracciato la linea da seguire: alla squadra serve un esterno e un centrocampista. La priorità però sembra essere legata proprio all'attaccante, capace di giocare sia sulla fascia sinistra che da seconda punta. I nomi in ballo sono davvero tanti e quasi tutti legati da una stessa matrice quella belga/olandese. Il Milan dunque proverà fino all'ultimo a regalare un esterno a Gattuso ma con qualche uscita in più potrebbe arrivare anche un centrocampista

Calciomercato Milan, priorità esterno: da Carrasco a Groeneveld

Il Milan ha deciso, i prossimi giorni saranno quelli dell'esterno sinistro. Il nome in cima alla lista dei desideri di Leonardo è quello di Yannick Carrasco. E' il 31 dicembre quando Calciomercato.it vi riporta la notizia e la trattativa è ancora viva: tra mille difficolta le parti sono andate avanti a trattare e le prossime ore potrebbero essere quelle della svolta. Carrasco è desideroso di lasciare la Cina - oggi gioca per il DalianYifang - per tornare nel calcio che conta ma il belga è chiamato a ridursi l'ingaggio di quasi la metà: impossibile che il Milan decida infatti di confermagli lo stipendio percepito in Asia (circa 10 milioni di euro netti) e il club cinese potrà incassare una cifra vicina ai 25 milioni di euro, magari con la formula del prestito con diritto di riscatto.

I rossoneri dovranno comunque prestare attenzione all'Arsenal, che potrebbe mettere sul tavolo la stessa offerta. Ma non c'è solo Carrasco nel mirino di Leonardo: il club, come dicevamo, sta guardando con attenzione a dei profili che vengono dal Belgio e dall'Olanda. Piace parecchio al Milan Steven Bergwijn . L'esterno classe 1997 si sta mettendo in mostra con la maglia del Psv, il suo valore è già alto, circa 30 milioni di euro, e non manca la concorrenza, come quella dell'Inter, interessatasi al calciatore da qualche mese. Spostandoci di qualche km, approdando in Belgio, gli occhi sono puntati su Moussa, maliano classe 1998 dello Standard Liegi e su Arnaut, olandese classe 1997 in forza al Club Bruges. Profili che piacciono e che hanno un costo decisamente più abbordabile, circa dieci milioni di euro.

Calciomercato Milan, da Calhanoglu a Diawara: ecco come può cambiare il centrocampo

L'idea del Milan è dunque chiara, rinforzare la squadra con un esterno prima della chiusura del calciomercato a prescindere da qualsiasi uscita. L'indiziato numero uno a fare le valigie sarebbe Calhanoglu ma Gattuso ha più volte bloccato la sua cessione. Appare complicato che a pochi giorni possa riaprirsi la trattativa Borini-Shenzhen. A questo punto - a meno che non vada via uno tra Montolivo, Bertolacci e Mauri (intenzionati fino a questo momento ad andare in scadenza di contratto) - difficile che il club acquisti anche un centrocampista. L'idea del tecnico è insistere con il turco nel ruolo di mezzala, per una mediana più tecnica. Il rientro di Biglia, previsto fra qualche giorno, metterà così fine all'emorragia. Ma se Leonardo dovesse riuscire nell'impresa di vendere qualche giocatore in esubero (i sopracitati ma occhio anche a Laxalt ed Halilovic), nelle ultime ore potrebbe arrivare anche il centrocampista: piace parecchio Diawara del Napoli, sul quale c'è il Wolverhampton, ma attenzione ad altri profili come Praet della Sampdoria e ai soliti Duncan e Baselli. Il calciomercato del Milan non è ancora finito: Leonardo vuole fare le cose per bene per centrare finalmente il quarto posto che vale la Champions League

