Calciomercato Juventus, Solari lancia l'intrigo Marcelo: le ultime

CALCIOMERCATO JUVENTUS SOLARI MARCELO DYBALA ISCO / Il rafforzamento progressivo della Juventus procede senza sosta. Dopo aver bloccato Ramsey, il colpo top in cima ai pensieri dei dirigenti bianconeri è un altro. Come anticipato da Calciomercato.it, Marcelo è sempre più tentato dalla Juventus e dall'idea di raggiungere l'amico Cristiano Ronaldo. Il brasiliano, in vistoso calo di condizione negli ultimi tempi, ha perso il posto da titolare inamovibile in squadra.

La conferma è arrivata da, che in conferenza stampa prima didiha elogiato Marcelo ma è stato anche categorico: "La sua dedizione al Real non è in discussione, ma io devo scegliere i migliori da mandare in campo".

Sentirsi non più indispensabile potrebbe accelerare il processo di distacco dalla Casa Blanca. E sono molteplici gli intrecci che potrebbero derivarne tra la Juve e gli spagnoli. Possibile uno scambio tra Marcelo ed Alex Sandro, ma non è l'unica opzione. A Madrid, sono convinti che, nell'ottica dell'assalto a Dybala, potrebbe valere la pena inserire nella trattativa Marcelo e magari anche Isco. Fantamercato, per adesso, ma situazione che vale la pena tenere d'occhio.

