Calciomercato Bologna, parte l'assalto al difensore della Sampdoria

CALCIOMERCATO BOLOGNA SAMPDORIA TONELLI / Bologna alla ricerca di rinforzi per il reparto difensivo. Ieri, riporta il 'Corriere dello Sport', l'a.d. Claudio Fenucci ha lavorato per portare in rossoblu Lorenzo Tonelli, centrale della Sampdoria.

L'eventuale trasferimento, però, è complicato da tre fattori: il primo è la determinazione dinel trattenere il calciatore, il secondo è la folta concorrenza italiana, il terzo è invece la volontà del difensore, che difficilmente accetterebbe di trasferirsi da un club che punta all'Europa a uno che rischia di retrocedere.