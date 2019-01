CALCIOMERCATO MILINKOVIC-SAVIC MILAN LAZIO / Con Piatek e Paquetá il Milan ha iniziato un'importante opera di ringiovanimento della rosa, cercando al contempo di mantenerne intatta la qualità. Nonostante la spada di Damocle del fair play finanziario, Gazidis non intende rimanere fermo sul mercato e avrebbe incaricato Leonardo di muoversi anche in vista dell'estate. Sarà quello infatti il periodo in cui il direttore tecnico rossonero proverà a regalare a Gattuso un interprete importante a centrocampo.

Sul taccuino dell'ex centrocampista intanto sarebbe stato scritto il nome di un profilo militante in Serie A.

Secondo quanto riferito dalla 'Gazzetta dello Sport', Leonardo in estate proverà a trattare con la Lazio l'acquisto di Milinkovic-Savic. Sebbene non abbia finora disputato una stagione secondo i suoi standard, il serbo è considerato il profilo ideale dalla dirigenza rossonera, in quanto rappresenta il giusto mix di qualità e giovinezza. Qualora il centrocampista tornasse ai livelli dello scorso anno, il Milan potrebbe fare una chiacchierata con Lotito, chiedendogli un piccolo sconto rispetto all'iniziale richiesta da oltre 100 milioni di euro.

